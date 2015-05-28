Компания McDonald's выразила обеспокоенность коррупционным скандалом в FIFA
03:06, 28 мая 2015Спорт
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Компания McDonald's крайне обеспокоена коррупционным скандалом в FIFA.
Один из спонсоров FIFA выразил обеспокоенность из-за обвинений в коррупции / tvc.ru
Спонсор Чемпионата мира по футболу компания McDonald's выразила обеспокоенность ситуацией вокруг скандала, связанного с коррупцией среди руководства FIFA.
Об этом сообщает Reuters.
В компании отметили, что находятся на связи с FIFA и пристально наблюдают за развитием ситуации.
Власти США подозревают 14 чиновников футбольной организации в получении взяток общей суммой $150 миллионов.
Ранее сообщалось, что полиция Швейцарии 27 мая задержала 7 чиновников и готовит их к экстрадиции в США.
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