Компания McDonald's выразила обеспокоенность коррупционным скандалом в FIFA

Спонсор Чемпионата мира по футболу компания McDonald's выразила обеспокоенность ситуацией вокруг скандала, связанного с коррупцией среди руководства FIFA.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что находятся на связи с FIFA и пристально наблюдают за развитием ситуации.

Власти США подозревают 14 чиновников футбольной организации в получении взяток общей суммой $150 миллионов.

Ранее сообщалось, что полиция Швейцарии 27 мая задержала 7 чиновников и готовит их к экстрадиции в США.