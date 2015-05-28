Матеус после матча с "Севильей" попал в больницу в Варшаве
03:35, 28 мая 2015Спорт
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Футболиста днепропетровского "Днепра" Матеуса, который потерял сознание в финале Лиги Европы, отправили в больницу Варшавы.
Матеус потерял сознание после столкновения на матче Днепр-Севилья / © UNIAN
Об этом в эфире телеканала 2+2 генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко, сообщает Проспорт.
"Матеус направлен в больницу Варшавы, там ему сделают компьютерную томограмму", - сказал он.
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Незадолго до обморока, Матеус получил удар по голове от одного из игроков "Севильи".
Матеус потерял сознание после столкновения на матче Днепр-Севилья
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