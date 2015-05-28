Тренер "Севильи": бригада арбитров отработала качественно, "Днепр" показал хорошую игру

Послематчевое интервью с Унаи Эмери публикует Matchday.ua.

«Мы много работали и сыграли пять финалов. С "Зенитом", с "Фиорентиной" - это тоже были для нас финалы. Сегодняшний матч - очередной финал. Я хочу поздравить и "Днепр". У них очень хорошая команда, и они тоже очень хорошо поработали», - сообщил тренер.

Говоря о перспективах, Эмери отметил, что старается жить сегодняшним днем. «Мы получили наслаждение от каждого момента. Мы хотим пережить моменты радости сегодня. О будущем начнем думать позже».

Читайте такжеЛучшим игроком финала Лиги Европы стал Эвер БанегаПо словам тренера испанской команды, выиграть Лигу Европы не просто, и "Севилье" надо искать собственное счастье. «У нас был очень хороший сезон в Испании. Люди начали ощущать себя живыми. Для меня это прекрасные моменты - моменты воспоминаний, счастья», - отметил Эмери.

Тренер «Севильи» отметил, что на протяжении финального матча бригада арбитров отработала очень качественно, позволяя играть контактно, жестко, но не жестоко.

Также Эмери поздравил «Днепр», отметив хорошую игру подопечных Мирона Маркевича.

Ранее УНИАН сообщал, что в Варшаве (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.