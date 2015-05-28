Лучшим игроком финала Лиги Европы стал Эвер Банега

Об этом сообщает Football.ua.

«Мы знали, что это будет тяжело, но это финал, — говорит Банега. — Мы были собраны, однако Днепр все равно повел в счете и сумел немного перевернуть все. Днепр постоянно опасно перехватывал мяч и вырывался в хорошие контратаки, но благодаря большой работе мы добились своего», - заявил футболист.

Залогом успеха команды по мнению игрока стал прекрасный тренер, который смог раскрыть лучшие качества футболистов и выжать максимум.

«Когда я пришел в Севилью, мне было очень тяжело, однако наставник помог мне правильно освоиться и правильно применять свои козыри. Это и принесло результат», - считает Банега.

Ранее УНИАН сообщал, что в Варшаве (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.