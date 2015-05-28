Федецкий: мы играли для всей Украины

Комментируя результат финального поединка с испанской "Севильей", защитник "Днепра" Артем Федецкий в эфире телеканала 2+2 отметил, что обидно проигрывать в финале, но это является достижением для страны.

"Двоякое ощущение. Все было близко, но где-то немножко не хватило. Мы заслужили этот финал. Конечно обидно в финале проигрывать. Мы сделали достижение для страны и футбола", - сообщил Федецкий.

По словам футболиста, "Севилья" забила и победила. Второй тайм был к голу, команды играли осторожно.

"Для зрителей вышла хорошая игра. Чувствовалось, что мы играли для всей Украины. Мы хотели сделать праздник, привезти трофей, но где-то не хватило", - отметил Федецкий.