Коноплянка: "Мы совершили чудо и я горжусь этим"
00:56, 28 мая 2015Спорт
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Евгений Коноплянка посвятил финал Лиги Европы всей стране и отметил, что гордится командой.
Коноплянка: я горд за свою команду и страну / www.zik.ua
Полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка прокомментировал телеканалу 2+2 результаты финального матча против испанской Севильи.
«Хотелось бы побольше конечно, потому что мы проиграли. Но я горд за свою команду и страну. Мы совершили чудо и я горжусь этим», - отметил футболист.
Этот финал Коноплянка посвятил болельщикам. «Мы ради них играем, чтобы люди получали эмоции.», - отметил финалист еврокубка.
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