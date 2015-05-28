Коноплянка: "Мы совершили чудо и я горжусь этим"

00:56, 28 мая 2015
Спорт
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Евгений Коноплянка посвятил финал Лиги Европы всей стране и отметил, что гордится командой.

Коноплянка / www.zik.ua

Полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка прокомментировал телеканалу 2+2 результаты финального матча против испанской Севильи.

«Хотелось бы побольше конечно, потому что мы проиграли. Но я горд за свою команду и страну. Мы совершили чудо и я горжусь этим», - отметил футболист.

Этот финал Коноплянка посвятил болельщикам. «Мы ради них играем, чтобы люди получали эмоции.», - отметил финалист еврокубка.

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