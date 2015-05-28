Маркевич: мы играли для людей (видео)

"Не хватило опыта, — заявил Мирон Богданович в интервью телеканалу 2+2, сообщает Football.ua.

"Севилья — очень серьезная команда, у них больше опыта. Они играли в финале в том году. Они выглядели чуть профессиональнее".

"Для каждого тренера пройти такой путь почетно. Очень благодарен футболистам за проделанную работу. Мы могли им только помочь добиться такого успеха. А я считаю, что это успех. Сегодня нам не хватило немного опыта и фарта. Думаю, если бы мы в первом тайме не пропустили, была бы другая игра. Нельзя пропускать такие мячи — из ничего".

"Характер сегодня был. В конце матча мы могли и сравнять счет. Третий мяч был необязательным. Команда билась до конца. Это футбол".

"Матеус? Думаю, все нормально".

"Поверьте, мы хотели выиграть, хотя и играли с классной командой. Мы действительно играли для людей, старались и хотели добиться успеха. Надеюсь, у нас все еще впереди".