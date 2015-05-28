Ротань: "Прощаемся с Лигой Европы со слезами на глазах"
00:42, 28 мая 2015Спорт
980обновлено
Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань прокомментировал финальный матч Лиги Европы против Севильи.
Ротань: "Прощаемся с Лигой Европы со слезами на глазах" / xsport.ua
"Все разочарованы. Конечно, хотелось в таком матче победить. Всегда есть победители и проигравшие. К сожалению, мы сегодня в роли проигравших. Прощаемся с Лигой Европы со слезами на глазах", , — заявил капитан днепрян в интервью телеканалу 2+2, пишет football.ua .
"Можно поздравить Севилью с победой, они этого заслужили. Мы как только начинали садиться у нас возникали проблемы. По горячим следам, наверное, ничего говорить не следует".
Читайте такжеПорошенко: "Днепр" - команда с характером
"Никто не хотел проигрывать. Могло сегодня сложиться так, чтобы мы добились победы".
Как сообщал УНИАН, "Днепр" проиграл "Севилье" в финальном матче Лиги Европы со счетом 2:3
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter