Ротань: "Прощаемся с Лигой Европы со слезами на глазах"

"Все разочарованы. Конечно, хотелось в таком матче победить. Всегда есть победители и проигравшие. К сожалению, мы сегодня в роли проигравших. Прощаемся с Лигой Европы со слезами на глазах", , — заявил капитан днепрян в интервью телеканалу 2+2, пишет football.ua .

"Можно поздравить Севилью с победой, они этого заслужили. Мы как только начинали садиться у нас возникали проблемы. По горячим следам, наверное, ничего говорить не следует".

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"Никто не хотел проигрывать. Могло сегодня сложиться так, чтобы мы добились победы".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" проиграл "Севилье" в финальном матче Лиги Европы со счетом 2:3