Порошенко: "Днепр" - команда с характером

00:21, 28 мая 2015
Спорт
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что "Днепр" обязательно одержит чемпионство.

REUTERS

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ребята доказали, что "Днепр" - команда с характером. А тот, кто имеет волю к победе, обязательно будет иметь результат. Верю, что с таким характером команда обязательно одержит чемпионство", - написал он.

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ПП: Сьогодні хлопці довели, що “Дніпро” - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов’язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов’язково здобуде чемпіонство.#Дніпро

Posted by Петро Порошенко on 27 травня 2015 р.
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