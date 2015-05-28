Порошенко: "Днепр" - команда с характером

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ребята доказали, что "Днепр" - команда с характером. А тот, кто имеет волю к победе, обязательно будет иметь результат. Верю, что с таким характером команда обязательно одержит чемпионство", - написал он.

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