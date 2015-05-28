Защитник "Днепра" посвятил выход команды в финал Лиги Европы всем украинцам
00:28, 28 мая 2015Спорт
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Защитник "Днепра" прокомментировал игру финала Лиги Европы против испанской "Севильи".
Чеберячко / sport-xl.org
Защитник днепропетровского «Днепра» Евгений Чеберячко после финального матча Лиги Европы в интервью телеканалу «2+2» рассказал о своих впечатлениях от поединка.
«В течение второго тайма, до гола в наши ворота, мне казалось, что мы можем выиграть. Может, проблемы возникли из-за того, что сели к своим воротам. Остались только эмоции сейчас.», - сказал Чеберячко.
Футболист посвятил это достижение всем украинцам.
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