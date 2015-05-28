Защитник "Днепра" посвятил выход команды в финал Лиги Европы всем украинцам

Защитник днепропетровского «Днепра» Евгений Чеберячко после финального матча Лиги Европы в интервью телеканалу «2+2» рассказал о своих впечатлениях от поединка.

«В течение второго тайма, до гола в наши ворота, мне казалось, что мы можем выиграть. Может, проблемы возникли из-за того, что сели к своим воротам. Остались только эмоции сейчас.», - сказал Чеберячко.

Футболист посвятил это достижение всем украинцам.