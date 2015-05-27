"Днепр" проиграл "Севилье" в финале Лиги Европы (видео)

В Варшаве (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.

Судьбу матча решил дубль колумбийского легионера испанцев Карлоса Бакки.

Игра поначалу проходила в равной борьбе. Более того, в начале первого тайма "Днепр" открыл счет. Но, затем гости быстро забили два гола и уже не позволяли сопернику вести в счете. Гол Руслана Ротаня великолепным ударом со штрафного позволил днепропетровцам сравнять счет перед перерывом, но во втором тайме дубль сделал Бакка, который воспользовался ошибкой защитников "Днепра" - 3:2.

Таким образом, "Севилья" в четвертый раз в истории стала обладателем титула Лиги Европы УЕФА.