Где можно будет посмотреть игры Евро-2008

В пятницу Национальная телевизионная компания Украины (НТКУ) подписала контракт с немецкой компанией Sport Five, представляющей интересы УЕФА, и получила права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года в общенациональной телесети.

Сумма сделки - 4 млн евро. Ранее права на трансляцию Евро-2008 в отечественной платной телесети приобрела компания Поверхность.

Предполагается, что по Первому национальному зрители увидят 21 матч, а права еще на десять игр НТКУ продаст телекомпаниям.

И.о. президента НТКУ Василий Илащук сказал, что лучшие матчи Первый национальный оставит себе, а на другие телеканалы будут проданы четыре встречи последнего тура группового этапа (по два матча в каждой группе будут проходить одновременно) и еще шесть встреч, которые будут начинаться в 22:00 – в связи с тем, что с 23:00 эфирное время на частоте, на которой вещает Первый национальный, принадлежит телекомпании Эра.

Как будет происходить продажа прав на десять игр и какой из телекомпаний, Василий Илащук не сообщил, но отметил, что этим занимается финансовый отдел НТКУ.

Права на трансляцию Евро-2008 в платной телесети (кабельное и спутниковое телевидение) еще в прошлом году выкупила компания Поверхность.

Президент компании Виктор Самойленко затруднился ответить, каких рейтингов стоит ждать от трансляций на своих каналах (эксперты опасаются, что без участия украинской сборной рейтинги трансляций окажутся низкими). Он подчеркнул, что права на матчи Евро-2008 Поверхность продавать никому не будет, а покажет все игры на одном из пяти своих каналов в прямом эфире.

Финальный турнир чемпионата Европы по футболу состоится с 7 по 29 июня в восьми городах Австрии и Швейцарии, финал - 29 июня в Вене.

По материалам Football.ua