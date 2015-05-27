В Днепропетровске проходит масштабный просмотр матча «Днепр»- «Севилья»

Футбольный праздник для болельщиков начался за несколько часов до трансляции: работали ди-джеи, группы поддержки, творческие коллективы. Во время флэш-моба более 10 тысяч горожан спели гимн Украины и выпустили в небо сине-желтые шары.

Все улицы Днепропетровска опустели. Жители города собрались возле экранов телевизоров и на площади Героев Майдана, чтобы поддержать любимую команду. Главными гостями футбольного праздника стали участники АТО, для которых организаторы предусмотрели специальные места для просмотра матча.

«Я верю в победу «Днепра». И независимо от исхода матча, «Днепр» уже победил. Нас знает вся Украина, нас знает весь мир. Мы, днепряне, остановили на границах нашей области российские войска. Мы, днепряне, - это люди-победители! Украинцы – это народ победитель! И сегодня мы мечтаем только о победе. И победа будет с нами», - сказал народный депутат Украины Борис Филатов, который организовал самую масштабную трансляцию матча между украинской и испанской командой для днепропетровцев и гостей города.