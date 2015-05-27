СМИ: УЕФА призвал отложить выборы президента ФИФА

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters, цитируя заявление генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино после проведения внеочередного заседания исполкома союза.

В выборах участвуют действующий президент Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, в пользу которого ранее сняли свои кандидатуры экс-футболист «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу и глава Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Михаэль ван Прааг.

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Как сообщал УНИАН, федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шесть чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют США. Всего по делу, возбужденному американскими следственными органами, проходят 14 человек. Министерство юстиции США считает, что за последние 20 лет различные чиновники ФИФА получили в качестве взяток в общей сложности около 10 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что еще как минимум 10 спортивных чиновников, в том числе российский министр спорта Виталий Мутко, будут вызваны на допрос.

Скандал разразился буквально за несколько дней до выборов нового президента ФИФА. При этом нынешний глава федерации Йозеф Блаттер, которого многие призывают уйти в отставку, несмотря на скандал, остается однозначным фаворитом выборов.