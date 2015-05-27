Украинские футбольные болельщики прошли сине-желтым маршем к стадиону в Варшаве (видео)
21:36, 27 мая 2015Спорт
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Украинский марш начался за два часа до начала матча.
Украинские футбольные фанаты идут через мост / Скриншот
Украинские болельщики маршем прошли по мосту к стадиону, на котором произойдет финальный матч Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей".
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Марш начался за два часа до начала матча.
Как украинцы шли за Днепр в Варшаве болеть
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