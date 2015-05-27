Россия стала на защиту чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Не вдаваясь в подробности выдвигаемых обвинений, обращаем внимание на то, что налицо очередной случай незаконного экстерриториального применения американского законодательства. Рассчитываем, что это никоим образом не будет использоваться для того, чтобы бросить тень на международную футбольную организацию в целом и принимаемые ею решения, включая кадровые», - сказал Лукашевич.

Он призвал Вашингтон прекратить попытки «вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам».

Читайте такжеTransparency призвала Блаттера уйти с поста главы ФИФА

Как сообщал УНИАН, федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шесть чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют США. Всего по делу, возбужденному американскими следственными органами, проходят 14 человек.

Кроме того, сообщалось, что еще как минимум 10 спортивных чиновников, в том числе российский министр спорта Виталий Мутко, будут вызваны на допрос. Сам Мутко заявил, что пока не получал повестки, но готов ответить на любые вопросы следователей.

Скандал разразился буквально за несколько дней до выборов нового президента ФИФА. При этом нынешний глава федерации Йозеф Блаттер, которого многие призывают уйти в отставку, несмотря на скандал, остается однозначным фаворитом выборов.