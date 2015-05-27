Экс-глава УЕФА призвал провести ЧМ-2018 в Англии

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

«Не удивлен тем, что происходит. Блаттер определенно сделает так, чтобы выборы президента прошли так, как ему нужно. Очень жаль, что во главе крупнейшей футбольной организации мира стоит такой лидер. Я действительно сожалею», - сказал он.

Юханссон надеется, что ФИФА пересмотрит свои решения по поводу ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«В Англии мировое первенство не проводилось с 1966 года, а это ведь родина футбола. На Англию стоит обратить внимание, говоря о ЧМ-2018», - подчеркнул экс-глава УЕФА.

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Как сообщал УНИАН, федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шесть чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют США. Всего по делу, возбужденному американскими следственными органами, проходят 14 человек. Министерство юстиции США считает, что за последние 20 лет различные чиновники ФИФА получили в качестве взяток в общей сложности около 10 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что еще как минимум 10 спортивных чиновников, в том числе российский министр спорта Виталий Мутко, будут вызваны на допрос.

Скандал разразился буквально за несколько дней до выборов нового президента ФИФА. При этом нынешний глава федерации Йозеф Блаттер, которого многие призывают уйти в отставку, несмотря на скандал, остается однозначным фаворитом выборов.