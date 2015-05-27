Футбольные фанаты гуляют по Варшаве перед матчем "Днепр" - "Севилья" (фоторепортаж)

Болельщики "Днепра" и "Севильи" гуляют по Варшаве перед предстоящим матчем.

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