Футбольные фанаты гуляют по Варшаве перед матчем "Днепр" - "Севилья" (фоторепортаж)
20:50, 27 мая 2015Спорт
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Болельщики "Днепра" и "Севильи" гуляют по Варшаве перед предстоящим матчем.
Футбольные болельщики перед финалом ЛЕ в Варшаве / Фото УНИАН
Футбольные фанаты гуляют по Варшаве перед финальным матчем Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей".
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Украинские болельщики осматривают достопримечательности и общаются с болельщиками "Севильи".
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