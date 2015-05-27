Футбольные фанаты гуляют по Варшаве перед матчем "Днепр" - "Севилья" (фоторепортаж)

20:50, 27 мая 2015
Спорт
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Болельщики "Днепра" и "Севильи" гуляют по Варшаве перед предстоящим матчем.

Футбольные болельщики перед финалом ЛЕ в Варшаве / Фото УНИАН

Футбольные фанаты гуляют по Варшаве перед финальным матчем Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей". 

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Украинские болельщики осматривают достопримечательности и общаются с болельщиками "Севильи".

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