Transparency призвала Блаттера уйти с поста главы ФИФА

В пресс-релизе организация возлагает вину за случившееся на Зеппа Блаттера, передает Би-би-си. По словам представителей Transparency International, ФИФА проигнорировала все их рекомендации по борьбе с коррупцией.

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В связи с этим, отмечается в пресс-релизе, Зеппу Блаттеру стоит покинуть пост главы федерации, который он занимает уже почти 20 лет. Выборы нового президента, намеченные на эту пятницу, должны быть перенесены, считают в Transparency International.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шестерых чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют США. Арестованные обвиняются в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных переводов.

При этом на позиции Зеппа Блаттера, считающегося фаворитом выборов нового президента ФИФА, это не повлияло. Букмекеры по-прежнему считают его главным претендентом на победу, в то время как на его соперника ставки принимаются с коэффициентом 8 к 1.