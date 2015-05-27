Матчи с участием "Динамо" и "Шахтера": Украинские клубы ни разу не проигрывали в финалах еврокубков (видео)

Три финала с участием "Динамо" (дважды) и "Шахтера", которые состоялись в 1975-м, 1986-м и 2009-м годах, не были проиграны.

"Динамо" Киев - "Ференцварош" 3:0

14.05.1975: финал Кубка обладателей кубков

Видео ukrevrocup

"Зрелищный футбол? Я не понимаю, что это значит, - говорил Валерий Лобановский в интервью порталу УЕФА в 2001 году. - Не существует работника клуба или болельщика, который будет доволен поражением своей команды, пусть даже та продемонстрировала зрелищный футбол. Футбол - это война. У всех команд лишь одна цель - побеждать".

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И все же "Динамо" Лобановского подарило настоящее зрелище, когда добывало свой первый европейский трофей. Дубль Владимира Онищенко (18-я и 39-я минуты) и гол Олега Блохина (67) принесли киевлянам победу над "Ференцварошем" и первый Кубок кубков в истории клуба.

"Динамо" Киев - "Атлетико" 3:0

02.05.1986: финал Кубка кубков

Видео Aleks Chistogan

Обладавшее классными исполнителями в каждой линии "Динамо" просто уничтожило мадридское "Атлетико" в Лионе благодаря точным ударам Александра Заварова (4), Блохина (85) и Вадима Евтушенко (87).

Команда Лобановского показала привлекательный и результативный футбол в том сезоне. Заваров, Блохин и Игорь Беланов записали в актив по пять мячей в том розыгрыше, разделив статус лучшего бомбардира турнира с нападающим дрезденского "Динамо" Франком Липпманном. "Не напоминайте мне о награде, - попросил Беланов. - Это награда "Динамо", а не моя".

"Шахтер" Донецк - "Вердер" 2:1

20.05.2009, финал Кубка УЕФА

Видео Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Бразильцы Луис Адриано (25) и Жадсон (97) поразили ворота "Вердера" и предоставили возможность капитану Дарио Срне, которого признали лучшим игроком финала, первому из горняков поднять над головой Кубок УЕФА. Триумф "Шахтера" в Стамбуле был расценен в украинском футболе как огромный успех. Но тренер дончан Мирча Луческу был уверен, что это только начало.

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"До этого мы сомневались в уровне чемпионата страны. Сейчас же думаю, что команды из Восточной Европы имеют шансы выиграть даже Лигу чемпионов", - говорил румынский наставник "Шахтера". "Вердеру" удалось перевести матч в дополнительное время, но гол Жадсона и сейвы Андрея Пятова не позволили немцам завоевать трофей.

Сегодня, 27 мая, в Варшаве (Польша) состоится финал Лиги Европы сезона 2014/15 "Днепр" - "Севилья". УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию четвертого в истории украинского футбола финала еврокубков.