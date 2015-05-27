На матч "Днепр" - "Севилья" проданы почти все билеты - УЕФА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Осталось всего несколько билетов", - отметили в пресс-службе, но не предоставили данные, сколько билетов ориентировочно выкупили болельщики из Украины, Испании и других стран.

Вечером в организованном в Посольстве Украины в Варшаве meeting point, где украинские болельщики могли забрать выкупленные ранее билеты и купить новые, УНИАН сообщили, что уже остались билеты только за 90 евро.

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Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" начнется сегодня на стадионе в Варшаве в 21.45 по киевскому времени.

Построенный к Евро-2012 Национальный стадион в Варшаве может вместить около 58,5 тысячи болельщиков.