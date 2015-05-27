Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

В Париже (Франция) завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина играла с Юлией Путинцевой (Казахстан) и обыграла соперницу в трех партиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 1:6, 7:5, 9:7.

Украинка, считавшаяся фаворитом этого матча у специалистов и аналитиков букмекерских контор, разгромно проиграла первую партию и долго не могла оправиться от шока. Во второй партии она лишь при счете 5:5, в самой концовке сумела добыть решающее преимущество, выиграв два гейма подряд.

Казалось, этот успех должен сломить оппонентку. Но, Путинцева продолжила на равных бороться и в третьей партии. Более того, имела шансы на итоговую победу над 19-м номером посева турнира. Но, в концовке, при счете 7:7, решающими оказались два гейма в пользу харьковчанки.

Таким образом, Свитолина оказалась единственной представительницей Украины, вышедшей в третий круг соревнований. Ранее, поражения в Париже потерпели Леся Цуренко, Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир. В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.