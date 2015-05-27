Минюст США оценил масштабы коррупции в ФИФА за последние 20 лет

По словам генпрокурора США Лоретты Линч, обвинение содержит 47 пунктов, включая рэкет, мошенничество и отмывание денег, передает Би-би-си. Обвинения, в частности, касаются голосования за страну-хозяйку чемпионата мира 2010 года, который в итоге прошел в ЮАР.

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В качестве подозреваемых по делу проходят два поколения чиновников ФИФА, которые, по словам генпрокурора, нанесли вред финансовой системе США и нарушили американские законы.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шестерых чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют США. Всего по делу, возбужденному американскими следственными органами, проходят 14 человек.

Кроме того, сообщалось, что еще как минимум 10 спортивных чиновников, в том числе российский министр спорта Виталий Мутко, будут вызваны на допрос. Сам Мутко заявил, что пока не получал повестки, но готов ответить на любые вопросы следователей.

Скандал разразился буквально за несколько дней до выборов нового президента ФИФА. При этом нынешний глава организации Йозеф Блаттер, которого многие призывают уйти в отставку, несмотря на скандал, остается однозначным фаворитом выборов.