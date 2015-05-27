Форвард "Шахтера" Гладкий: У игроков "Днепра" перед матчем с "Севильей" горят глаза

Александр Гладкий уверен, что "днепряне" сделают все для победы в финале Лиги Европы, пишут Вести.

«Прежде всего хочу пожелать «Днепру» удачи. Уверен, что за ребят будет болеть вся Украина. Сейчас наша страна оказалась в непростой ситуации, и то, что украинская команда оказалась в финале, говорит о многом. Поэтому для днепрян мотивация явно будет двойной», - заявил он.

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Также Гладкий подчеркнул, что «Днепр» и так уже в этом сезоне доказал, что не просто так дошел до финала.

«Конечно, «Севилья» — непростой соперник, действующий победитель ЛЕ. Но «Днепр» в этом сезоне уже доказал, что не просто так дошел до финала. И когда остается один шаг до кубка, ребята сделают все, чтобы привезти его в Украину. Я разговаривал с ребятами о финале и могу заверить: у всех горят глаза», - говорит футболист.