"Днепр" из Днепра: Взлететь на восьмое небо

Стадион "Народовый" (Национальный) расположен на левом берегу Вислы, возле моста Понятовского, в живописнейшем месте. Именно сюда в среду утром стали подтягиваться фаны украинского клуба. В первую очередь, те, у кого не было билетов. Касса стадиона была одним из мест, где можно было поменять электронные «тикеты» на бумажные билеты. Другие приходили, чтобы в первую очередь воочию увидеть арену. Ту самую, где вечером будет бой. Третьи – останавливались по дороге. Стадион стоит невдалеке от шоссе, на котором начинается трасса Варшава – Киев.

Впрочем, собравшись, толпа тут же рассеивалась. Как и красно-белые севильцы, сине-бело-голубые днепропетровцы шли в центр города, увидеть своими глазами красивейшую архитектуру Площади Рынок Старого города, знаменитую центральную магистраль польской столицы - Маршалковскую улицу, множество самых разных других достопримечательностей.

«Надо взлететь на восьмое небо!», снова и снова неслась над городом речевка, которая стала уже скрытым девизом этого матча для «Днепра». Так емко охарактеризовал то, что надо сделать команде для того, чтобы победить «Севилью», Евгений Селезнев, один из лидеров днепропетровской команды, фактически незаменимых ее игроков с момента своего прихода в клуб, в 2009-м.

Фанат по имени Лёша, на вид около 35-ти, жарко уверял меня: «Вот, ты же журналист. Ты же думаешь, что мы проиграем. Потому что все так думают, что мы проиграем… Нет уж. Раз Селезнев так сказал, значит сделают – взлетят. Не могут не сделать! «Днепр» уже сколько рас хоронили… Журналисты хоронили. А мы и «Аякс», и «Наполи»!..»

Наверное, в чем-то Лёша прав.

Фанатская семья «Днепра» действительно – большая и сплоченная. Особенно – сегодня. Фактически – это вся Украина. В полночь со вторника на среду, когда рейсовый автобус Киев – Варшава пересекал границу Украины и Польши, по номерам соседей в очереди на КПП можно было изучать всю карту страны – Одесса, Львов, Киев, Винница, Ивано-Франковск… Практически все автомобили – с флагами «Днепра», а на вопрос польского пограничника о цели поездки пассажиры и водители буквально орали в ответ: «Футбол!»

До Варшавы, в итоге, добрались более 9 тысяч украинцев. Для сравнения – испанцев – лишь 6 с небольшим тысяч. Остальные места, кстати, выкупил настоящий интернационал – любители футбола из Италии, Англии, Германии, Чехии… Львиная доля мест, разумеется, досталась полякам. Накануне отъезда мне доводилось слышать мнение, мол, полякам этот матч будет неинтересен. Не говоря уже о представителях других сугубо футбольных наций. Однако, заполненный, судя по отсутствию билетов в кассах, до отказа «Народовый» – однозначный ответ всем скептикам. Матч уровня финала еврокубка не может быть неинтересным априори.

…Мы с Лёшей и его компанией продолжали гулять по городу, но прогулка вышла какой-то скомканной. С утра в небе над Варшавой сгущались тучи, а внизу дул очень сильный и неприятный ветер. Какое тут гулять… И, хоть, ближе к обеду распогодилось (иногда даже выглядывало солнце), фанатский люд уже прочно занял свои привычные места – в пивбарах. Поэтому что как таковой фан-зоны, которую задумали организаторы финала в Варшаве (по аналогии с фан-зонами на Евро-2012), не было. Выделенная под фон-зону площадь весь день фактически пустовала, а фанаты команд бродили по городу в поисках свободных столиков в барах.

Кстати, болельщики противоборствующих клубов оказались народом весьма дружелюбным друг к другу. Впервые такую украино-испанскую идиллию довелось увидеть еще в 2006-м, перед и во время первого в истории матча сборной Украины на ЧМ. Не менее любезными были и братания на Евро-2012 (где, впрочем, Украина и Испания между собой не играли). Сейчас – на уровне клубов, отношения были не менее толерантными. Исключительно объятия, похлопывания друг друга по плечу…

Единственное, в чем наблюдаются существенные разногласия – исход предстоящей игры. Тут фанаты кипятятся серьезно. До драк, опять же, дело не доходит, но, все-таки… Лёша, со своими скромными познаниями английского, пытался произнести фразу «Мы взлетим на восьмое небо». Стоявшие рядом старались не смеяться, даже помогали переводить. Испанцы, правда, так ничего и не поняли. Да и, в любом случае, каждый остался бы при своем мнении. Расставались с обязательным условием – увидимся после матча. Это звучало особенно трогательно с учетом того, что практически все организованные украинские фан-группы должны отбыть автобусами из Варшавы в сторону украинской границы сразу по окончании игры.

«Мы целый год ездили в Киев, поддерживали команду в каждом еврокубковом матче. Разве несправедливо то, что команда вышла в финал? Выиграет!», - резюмирует болельщик «Днепра».

Так думают, кстати, не только украинские болельщики. Поляки, проявляющие большой интерес к домашнему финалу еврокубка, во свою нахваливают «Днепр». Пан в почтенном возрасте, покупавший газеты в киоске на Маршалковской, общаясь с продавцом газетного киоска, несколько раз упомянул фамилию тренера украинской команды – «Маркевич! Маркевич!» В руках у него был свежий номер Przeglad Sportovy, где в анонсе к главному мировому спортивному событию дня также немало строк было посвящено тренеру «Днепра», сумевшему в первый же год своей работы с командой достичь такого успеха.

Кстати, поляки не только словом, но и делом поддерживают свой финал. Приехав в город, как будто окунаешься в атмосферу трехлетней давности, воспоминания Евро, когда на каждом перекрестке красовалась эмблема турнира в четырех польских и четырех украинских городах. Так и сейчас в Варшаве – бум на логотип финала Лиги Европы. Им украшено буквально все – мосты стены домов, перила, лестницы. Поляки знают и ценят большой футбол. К тому же, такой футбол к ним приходит не так уж часто. Но, если уж приходит…

Фанаты «Днепра» продолжают неистовствовать. Нет, их не слышно в уютном пресс-центре арены «Народовой», но они здесь повсюду. Они проникают в подсознание. Пообщавшись с ними, становишься частичкой их движения, даже единым с ними целым. Энергетика этих людей сегодня заряжена на одну-единственную цель. И подопечные Маркевича не смогут это не прочувствовать, когда через пару часов выйдут на поле «Народовы».

«Днепру» сегодня предстоит исторический матч. И болельщики, не только днепропетровские – сделали всё, чтобы этот матч запомнился не только самим фактом участия в нем, а и его историческим результатом. Слово за командой.

Осталось взлететь на восьмое небо…

Кирилл Стадниченко