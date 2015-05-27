Скандал в ФИФА: швейцарцы допросят министра спорта России Виталия Мутко

17:23, 27 мая 2015
Спорт
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Среди десяти человек, которых должны допросить швейцарские законники в деле о коррупционном скандале в ФИФА, есть и министр спорта России и член исполкома организации Виталий Мутко.

Мутко говорит, что его не вызвали на допрос

Ранее Мутко заявлял, что "нам нечего скрывать", пишет The Guardian.

Также он заявил агентству Associated Press, что россияне всегда действовали в рамках закона и готовы "показать все".

По мнению Мутко, подготовка к чемпионату мира-2018 в России не будет сорвана уголовным производством.

Читайте такжеВ ФИФА разворачивается грандиозный скандал с взятками за ЧМ в России и Катаре (список арестованных)Издание напомнило читателям, как в 2010 году Мутко агрессивно атаковал британскую прессу за утверждения о тотальной коррупции в России, а через несколько дней российская счетная палата сообщила, что Мутко задокументировал 97 съеденных завтраков за 20 дней, проведенных в Канаде.

Сам Мутко заявил, что его на допрос не вызвали, но в случае чего он скрываться от правосудия не будет.

Напомним, сегодня в Швейцарии были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. данное дело поставило под сомнение легитимность проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, которые должны были состояться в России и Катаре.

Скандал произошел за два дня до выборов президента организации.

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