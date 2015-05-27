Скандал в ФИФА: швейцарцы допросят министра спорта России Виталия Мутко

Ранее Мутко заявлял, что "нам нечего скрывать", пишет The Guardian.

Также он заявил агентству Associated Press, что россияне всегда действовали в рамках закона и готовы "показать все".

По мнению Мутко, подготовка к чемпионату мира-2018 в России не будет сорвана уголовным производством.

Читайте такжеВ ФИФА разворачивается грандиозный скандал с взятками за ЧМ в России и Катаре (список арестованных)Издание напомнило читателям, как в 2010 году Мутко агрессивно атаковал британскую прессу за утверждения о тотальной коррупции в России, а через несколько дней российская счетная палата сообщила, что Мутко задокументировал 97 съеденных завтраков за 20 дней, проведенных в Канаде.

Сам Мутко заявил, что его на допрос не вызвали, но в случае чего он скрываться от правосудия не будет.

Напомним, сегодня в Швейцарии были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. данное дело поставило под сомнение легитимность проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, которые должны были состояться в России и Катаре.

Скандал произошел за два дня до выборов президента организации.