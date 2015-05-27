Польша за неделю выдала украинским футбольным болельщикам более 2,5 тысяч виз

Консульства Польши в Украине за последнюю неделю выдали футбольным болельщикам, которые захотели приехать на сегодняшний финал Лиги Европы в Варшаву, более 2,5 тыс. виз.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

"За прошедшую неделю (19-26 мая) польские консульства выдали в Украине 2,505 виз для украинских болельщиков", - отметили в ведомстве.

Больше всего виз выдало консульство в Харькове (1,1 тыс. виз) и в Киеве (почти 900).

"Работники наших консульств дополнительно дежурили в минувшую субботу. Визовые процедуры проходили беспроблемно", - заверили в министерстве.

Читайте также"Днепр" против "Севильи": прогнозы букмекеров на решающий матч

Тем временем билеты на сегодняшний матч еще можно было купить в первой половине дня в посольстве Украины в Варшаве, где организован пункт выдачи ранее приобретенных билетов через ПриватБанк. Были доступны билеты по цене 65 и 90 евро.

Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник польский МИД объявил о введении специальной процедуры выдачи виз украинским болельщикам, которые хотят приехать в Варшаву на финальный матч Лиги Европы с участием украинского "Днепра" и испанской "Севильи".

МИД отмечал, что консульства даже готовы работать в выходные дни, чтобы выдать визы всем желающим болельщикам.

Финал Лиги Европы состоится на построенном к Евро-2012 Национальном стадионе в Варшаве, который может вместить 58,5 тыс. болельщиков.