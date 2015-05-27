НОК выплатит 4 млн. грн. олимпийских стипендий ведущим спортсменам до Олимпиады-2016

Об этом заявил глава Олимпийского комитета Сергей Бубка, сообщает пресс-служба НОК.

Сейчас по предложениям национальных федераций по олимпийским видам спорта и по итогам детального рассмотрения Комиссией НОК по работе с тренерами и спортивными федерациями утвержден список из 32 спортсменов, которые ежемесячно до 31 августа 2016 года будут получать персональные стипендии для подготовки к главному спортивному форуму четырехлетия.

«Национальный олимпийский комитет планомерно реализует разнообразные программы, направленные на поддержку наших атлетов. С целью оказания такой поддержки мы постоянно назначаем стипендии. Общий объем финансирования этой программы составляет 4 млн. грн. Ежемесячно каждый спортсмен будет получать стипендию в эквиваленте 300 долларов США – сейчас это 6,5 тысяч гривен», - подчеркнул Сергей Бубка.

«Такая поддержка очень важна для каждого спортсмена. Благодарен Национальному олимпийскому комитету и лично Сергею Бубке за такую инициативу. Это позволит лучше подготовиться к Европейским играм в Баку, так и к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро», - отметил бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Подобная финансовая поддержка от НОК Украины предоставляется украинским атлетам накануне каждых Олимпийских игр. Кроме этого, Олимпийский комитет регулярно выплачивает стипендии всем чемпионам и призерам Юношеских Олимпийских игр, зимних и летних Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ ПО ПРОГРАММЕ РИО-2016:

1. Довгодько Наталья - академическая гребля

2. Коженкова Анастасия - академическая гребля

3. Буценко Николай - бокс

4. Ищенко Павел - бокс

5. Ткач Юлия - борьба (вольная)

6. Беленюк Жан - борьба (греко-римская)

7. Демидова Елена - велосипедный спорт

8. Беломоїна Яна - велосипедный спорт (маунтенбайк)

9. Чебан Юрий - гребля на байдарках каноэ

10. Киселева Анна - парусный спорт

11. Красько Анастасия – парусный спорт

12. Киндзерская Ирина - дзюдо

13. Костевич Елена - пулевая стрельба

14. Омельянчук Олег - пулевая стрельба

15. Главан Игорь - легкая атлетика

16. Федорова Алина - легкая атлетика

17. Геращенко Ирина - легкая атлетика

18. Богдан Максим - легкая атлетика

19. Зевина Дарья - плавание

20. Говоров Андрей - плавание

21. Волошина Анна - синхронное плавание

22. Ананасова Лолита – синхронное плавание

23. Верняев Олег - спортивная гимнастика

24. Радивилов Игорь - спортивная гимнастика

25. Кваша Илья - прыжки в воду

26. Прокопчук Юлия - прыжки в воду

27. Павлова Анастасия - стрельба из лука

28. Терещук Виктория - современное пятиборье

29. Спас Анастасия - современное пятиборье

30. Харлан Ольга - фехтование

31. Жовнир Ольга - фехтование

32. Ризатдинова Анна - художественная гимнастика