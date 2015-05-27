НОК выплатит 4 млн. грн. олимпийских стипендий ведущим спортсменам до Олимпиады-2016
Национальный олимпийский комитет Украины будет выплачивать стипендии перспективным спортсменам, которые будут защищать честь нашей страны на Играх ХХХІ Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро.
Об этом заявил глава Олимпийского комитета Сергей Бубка, сообщает пресс-служба НОК.
Сейчас по предложениям национальных федераций по олимпийским видам спорта и по итогам детального рассмотрения Комиссией НОК по работе с тренерами и спортивными федерациями утвержден список из 32 спортсменов, которые ежемесячно до 31 августа 2016 года будут получать персональные стипендии для подготовки к главному спортивному форуму четырехлетия.
«Национальный олимпийский комитет планомерно реализует разнообразные программы, направленные на поддержку наших атлетов. С целью оказания такой поддержки мы постоянно назначаем стипендии. Общий объем финансирования этой программы составляет 4 млн. грн. Ежемесячно каждый спортсмен будет получать стипендию в эквиваленте 300 долларов США – сейчас это 6,5 тысяч гривен», - подчеркнул Сергей Бубка.
«Такая поддержка очень важна для каждого спортсмена. Благодарен Национальному олимпийскому комитету и лично Сергею Бубке за такую инициативу. Это позволит лучше подготовиться к Европейским играм в Баку, так и к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро», - отметил бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Подобная финансовая поддержка от НОК Украины предоставляется украинским атлетам накануне каждых Олимпийских игр. Кроме этого, Олимпийский комитет регулярно выплачивает стипендии всем чемпионам и призерам Юношеских Олимпийских игр, зимних и летних Европейских юношеских олимпийских фестивалей.
СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ ПО ПРОГРАММЕ РИО-2016:
1. Довгодько Наталья - академическая гребля
2. Коженкова Анастасия - академическая гребля
3. Буценко Николай - бокс
4. Ищенко Павел - бокс
5. Ткач Юлия - борьба (вольная)
6. Беленюк Жан - борьба (греко-римская)
7. Демидова Елена - велосипедный спорт
8. Беломоїна Яна - велосипедный спорт (маунтенбайк)
9. Чебан Юрий - гребля на байдарках каноэ
10. Киселева Анна - парусный спорт
11. Красько Анастасия – парусный спорт
12. Киндзерская Ирина - дзюдо
13. Костевич Елена - пулевая стрельба
14. Омельянчук Олег - пулевая стрельба
15. Главан Игорь - легкая атлетика
16. Федорова Алина - легкая атлетика
17. Геращенко Ирина - легкая атлетика
18. Богдан Максим - легкая атлетика
19. Зевина Дарья - плавание
20. Говоров Андрей - плавание
21. Волошина Анна - синхронное плавание
22. Ананасова Лолита – синхронное плавание
23. Верняев Олег - спортивная гимнастика
24. Радивилов Игорь - спортивная гимнастика
25. Кваша Илья - прыжки в воду
26. Прокопчук Юлия - прыжки в воду
27. Павлова Анастасия - стрельба из лука
28. Терещук Виктория - современное пятиборье
29. Спас Анастасия - современное пятиборье
30. Харлан Ольга - фехтование
31. Жовнир Ольга - фехтование
32. Ризатдинова Анна - художественная гимнастика