Украинцы выбыли из борьбы в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

В Париже (Франция) сегодня проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, где в мужском одиночном разряде выбыл последний из украинских участников Сергей Стаховский.

Украинец проиграл американцу Стиву Джонсону.

Стаховский, который изначально имел неплохие шансы на победу в борьбе с Джонсом, уверенно начал поединок и выиграл первый сет со счетом 6:2. Впрочем, начиная со второй партии он упустил инициативу. Стаховский вчистую проиграл вторую партию 3:6, а затем ему дважды не повезло в концовках третьего и четвертого сетов - он дважды уступил на тай-брейке - 6:7 (5), 6:7 (6).

Накануне свои матчи первого круга проиграли Александр Долгополов и Илья Марченко.

Таким образом, в одиночной сетке турнира осталась лишь наша представительница в женском турнире Элина Свитолина, которая позже в среду проведет свой матч 2-го круга против Юлии Путинцевой (Казахстан).

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир. В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.