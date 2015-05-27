"Днепр" против "Севильи": прогнозы букмекеров на решающий матч

Об этом свидетельствует анализ свежих котировок на предстоящий поединок, сообщает "Апостроф".

Букмекерская контора "Марафон" дает такие ставки на матч: победа "Днепра" — 6,30 (шансы украинской команды несколько повышены, накануне коэффициент составлял 6,80), ничья — 3,80, победа "Севильи" — 1,69 (ранее ставка составляла 1,58).

William Hill дает такие коэффициенты на матч: "Днепр" — 6,00, ничья — 3,75, "Севилья" — 1,67.

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Контора "Пари Матч" также отдает преимущество испанцам, но больше верит в победу украинцев: "Днепр" — 5,50, ничья — 3,80, "Севилья" — 1,67.

Напомним, чем больше цифра в коэффициенте той или иной команды, тем меньшими букмекеры считают ее шансы на победу.

Матч состоится сегодня в Варшаве на стадионе "Народовый". УНИАН проведет видео-трансляцию матча финала Лиги Европы "Днепр-Севилья". Игра стартует в 21:45.