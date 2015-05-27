ФИФА обещает не переносить ЧМ в России и Катаре на фоне массовых допросов

По словам Де Грегорио, речь не идет о переносе Конгресса ФИФА или необходимости переголосования для определения стран-хозяек финальных турниров ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает Террикон.

Читайте такжеВ ФИФА разворачивается грандиозный скандал со взятками за ЧМ в России и Катаре (список арестованных)"Турниры пройдут в России и Катаре", - заявил он.

Тем временем, швейцарское федеральное бюро юстиции объявило, что в настоящее время допрашиваются 10 человек, принимавших участие в голосовании на выборах стран-хозяек финальных турниров чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.