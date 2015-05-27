ФИФА обещает не переносить ЧМ в России и Катаре на фоне массовых допросов
14:23, 27 мая 2015Спорт
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Директор ФИФА по коммуникациям Вальтер Де Грегорио принял участие в пресс-конференции, специально созванной в связи с утренними арестами высокопоставленных чиновников ФИФА.
В ФИФА скандал с арестами и допросами / fifa.com
По словам Де Грегорио, речь не идет о переносе Конгресса ФИФА или необходимости переголосования для определения стран-хозяек финальных турниров ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает Террикон.
Читайте такжеВ ФИФА разворачивается грандиозный скандал со взятками за ЧМ в России и Катаре (список арестованных)"Турниры пройдут в России и Катаре", - заявил он.
Тем временем, швейцарское федеральное бюро юстиции объявило, что в настоящее время допрашиваются 10 человек, принимавших участие в голосовании на выборах стран-хозяек финальных турниров чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
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