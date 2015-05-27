В Швейцарии за взяточничество арестованы шесть чиновников ФИФА





Об этом говорится в официальном заявлении Министерства юстиции и полиции Швейцарии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что чиновники арестованы в рамках расследования властей США о коррупции и взяточничестве в руководстве ФИФА, а также по вопросам выбора столиц чемпионатов мира по футболу. В настоящее время шесть функционеров ожидают решения об экстрадиции в США.

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"Как утверждают власти США, чиновники получили взятки в размере более чем $100 миллионов. Платежи были проведены через американские банки", - говорится в заявлении.

Президента ФИФА Йозефа Блаттера нет среди арестованных чиновников, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на директора по связям с общественностью ФИФА Вальтера де Грегорио.

"Он не причастен к этому", - заявил де Грегорио.

По данным издания The New York Times, среди задержанных - вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер. В свою очередь, сайт телеканала CNN сообщает, что число задержанных чиновников может возрасти до 14.