Тренер "Севильи": Перед финалом немало общался с Хуанде Рамосом

Об этом сообщает Football.ua

- Мистер Эмери, результат финал будет определяться деталями?

- Да, вполне согласен. Это будет очень тяжелый бой протяженностью в 90 минут, в котором будет много нюансов. Днепр для нас — очень тяжелый соперник, мы видели все их матчи и впечатлены их игрой. Поэтому для успеха нам надо быть внимательными в каждом эпизоде и ни в коем случае не терять концентрации — вот что на самом деле важно. Игра Днепра находится на европейском уровне, и мы не должны недооценивать соперника.

- Что выделите в игре Днепра?

- Их защита заснована на взаимопонимании, что позволяет держать большой уровень защиты. Защитники Днепра не только отменно обороняются, но и помогают команде в атаке, а также здорово играют в прессинге. Это очень важное качество в игре. Да, все матчи Днепр играл по-разному, и завтра мы можем увидеть разный Днепр: агрессивный или более защитный.

- Для Крыховяка это особый матч?

- Он повернулся в родную страну, и мне пришлось уделить этому отдельное внимание. Накануне игр он должен быть мыслями с игрой, не отвлекаясь на разные факторы. Но все равно он очень радуется, много говорит о Варшаве и готов сыграть по-особому.

- Крыховяка можно назвать одним из лучших полузащитников в Европе?

- Он очень важный игрок не только для Севильи, но и для сборной Польши. Он имеет отменное видение поля, обладает прекрасным пасом, принося нам очень много пользы. Если он продолжит так развиваться, он вырастет в игрока экстра-класса.

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- Севилья — единственная команда, которая может взять трофей в четвертый раз в своей истории...

- Несомненно, это огромная мотивация для нас, как и возможность взять путевку в Лигу чемпионов. Мы не должны упускать этот шанс, чтобы в следующем сезоне играть в ЛЧ и сделать важный шаг вперед.

- Какой выйдет Севилья на поле?

- Мы должны немного забыть про результат и поставить на первый план качество игры. Севилье надо сыграть в футбол, наслаждаясь игрой.

- В каком психологическом состоянии находится ваша команда?

- Когда я общался с игроками на протяжении сезона, то видел, что они готовы взять такую вершину. Они уже давно поставили себе такую цель и психологически не испытывают никаких проблем. Я уверен, с этим не возникнет никаких трудностей.

- Накануне финала вы общались с Хуанде Рамосом, который немало проработал в Днепре?

- Я получил немало информации от Хуанде и от Маркоса Альвареса, который помогал Рамосу в Днепре. Мы очень тщательно готовились к финалу, потому собирали всевозможные мнения. Нам очень важно получить максимум информации. И Рамос, и Альварес поведали нам немало интересного, хотя они уважают и поддерживают Днепр.