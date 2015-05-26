Рейес: Не планирую завершать карьеру после финала Лиги Европы

Об этом он рассказал в интервью Football.ua

- У вас очень хороший шанс войти в историю, ведь вы можете третий раз сыграть в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, добыв третий кубок для себя...

- Как я уже говорил, это попадание сюда — это уже история. Но наша цель — четвертый трофей. Уникальное достижение, которое еще никто не повторял. Победа завтра — вот что будет феноменально. Именно так пишется история.

- Можно сказать, что самая важная зона для Севильи — правый фланг?

- Мы пока не знаем состав Днепра на завтрашнюю игру и не привязываемся к личностям. Главное хорошо сыграть коллективно и самим добиться результата.

Читайте такжеКапитан "Севильи": Ротань и Коноплянка могут в одиночку изменить ход матча

- Это может быть последним матчем в вашей карьере?

- Честно говоря, мне тяжело представить, что будет завтра... А о таких глобальных вещах я вовсе не думаю. На самом деле я хочу продолжать карьеру в Севилье. Это моя команда, мой город, который я очень люблю и хочу приносить клубу много пользы еще долгое время.