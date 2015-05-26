Капитан "Севильи": Ротань и Коноплянка могут в одиночку изменить ход матча

Футболисты "Севильи" будут очень гордиться собой, если им удастся победить "Днепр".

Об этом заявил капитан "Севильи" Фернандо Наварро, сообщает Football.ua.

"Днепр — это настоящая команда. Да у них есть три-четыре игрока, фамилии, которых тяжело выговаривать – Ро-та-нь, Се-ле-знев и кто еще, да нападающий — Ко-но-пля-нка. Они могут нам принести немало проблем. То, что мы играем хорошо, означает, что мы играем с уважением к сопернику. Это дает возможность нам выиграть", - заявил Наварро.

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Также он отметил, что фаворитов в финале не существует, так как может произойти все, что угодно.

"Все находятся на одном уровне, у всех одинаковые шансы. Теперь просто финал, и мы верим, что можем его выиграть. Мы так чувствуем. Возможно, внешнему миру кажется по-другому. Но Днепр сделал столько же работы, сколько и мы. Шансы 50 на 50", - говорит капитан команды.