Капитан "Севильи": Ротань и Коноплянка могут в одиночку изменить ход матча
Наварро отметил, что фаворитов в финале не существует, так как может произойти все, что угодно.
Футболисты "Севильи" будут очень гордиться собой, если им удастся победить "Днепр".
Об этом заявил капитан "Севильи" Фернандо Наварро, сообщает Football.ua.
"Днепр — это настоящая команда. Да у них есть три-четыре игрока, фамилии, которых тяжело выговаривать – Ро-та-нь, Се-ле-знев и кто еще, да нападающий — Ко-но-пля-нка. Они могут нам принести немало проблем. То, что мы играем хорошо, означает, что мы играем с уважением к сопернику. Это дает возможность нам выиграть", - заявил Наварро.
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Также он отметил, что фаворитов в финале не существует, так как может произойти все, что угодно.
"Все находятся на одном уровне, у всех одинаковые шансы. Теперь просто финал, и мы верим, что можем его выиграть. Мы так чувствуем. Возможно, внешнему миру кажется по-другому. Но Днепр сделал столько же работы, сколько и мы. Шансы 50 на 50", - говорит капитан команды.