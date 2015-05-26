Капитан "Днепра" Ротань: Мы уже в истории

Об этом он рассказал в интервью Football.ua.

«Эмоций наших не передать. Самое главное, что мы в ожидании большого финала. Мы уже в истории. Завтра мы постараемся сделать все, чтобы привезти в Днепропетровск и Украину этот Кубок», - заявил Ротань.

Он также отметил, что, к сожалению, не все болельщики смогут попасть на судьбоносный матч.

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«Не все болельщики смогут попасть на этот исторический матч. Мы всей командой помогали тем, кто не мог попасть на игру. Но мы знаем, что нас будут многие поддерживать во время ТВ-трансляции, так что это тоже придает нам сил», - сказал Ротань.

«Надеюсь, своей игрой мы заставим польских болельщиков аплодировать нам после матча», - также добавил капитан «Днепра».

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.