Полузащитник "Днепра" Федорчук: Мы не зацикливаемся на соперниках, мы будем просто стараться выиграть

Футболисты "Днепра" заверили, что будут стараться справиться с эмоциями и одержать победу над "Севильей".

Об этом накануне матча «Днепр» - «Севилья» заявил игрок украинского клуба Валерий Федорчук, передает Sport.ua.

"Конечно, волнение есть у всех нас. Мы будем стараться справиться с эмоциями, будем стремиться к победе. Правда, это футбол и шансы 50/50", - говорит Федорчук.

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Комментируя непростую ситуацию в стране, футболист отметил, что завтра команда будет играть за Украину.

"Против «Севильи» мы не сыграли, посмотрели несколько матчей. У них наставники испанцы, очень похожий стиль. Оба клуба имеют хороший атакующий потенциал, нам нужно будет уделить внимание обороне. Мы не зацикливаемся на соперниках, потому что долго к этому шли, и будем просто стараться выиграть", - заявил хавбек.

Также Федорчук отметил, что "Днепр" надеется на поддержку поляков.