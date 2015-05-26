В Днепропетровске матч между "Днепром" и "Севильей" будут транслировать на главной площади

В Днепропетровске 27 мая финальный матч Лиги Европы между командами «Днепр» и «Севилья» будет транслироваться на главной площади города - площади Героев Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил народный депутат Украины Борис Филатов.

По его словам, на площади будут установлены три больших экрана для телепросмотра матча, ожидается, что сюда придут от 10 до 20 тыс. болельщиков. В качестве специальных гостей приглашены 70 участников антитеррористической операции, которые сейчас проходят лечение в Днепропетровске. Для них зарезервированы места для сидения.

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«Это будет настоящий праздник, на высоком европейском уровне, который начнется до игры - в 19 часов. Выступят диджеи, состоится флешмоб в воздухе, на площади установят палатки с национальной символикой и символикой «Днепра». Уверяю, что будет весело и интересно. При этом будут применены все меры безопасности и правопорядка во время телетрансляции», - отметил Филатов.

Депутат уточнил, что инициатором публичной телетрансляции является он сам, финансирование акции обеспечит специальный фонд.

По словам Филатова, просмотр на главной площади Днепропетровска согласован с холдингом «1+1», который имеет исключительные права на телетрансляцию финального матча Лиги Европы.

"Днепр" победит однозначно. Я в этом уверен», - заявил Филатов.