Игрок "Севильи": уже не раз в финалах фавориты терпели неудачу

Накануне финала Лиги Европы против "Днепра" 25-летний футболист "Севильи" Вингер Алейкс Видаль дал интервью журналистам УЕФА.

"Да, у нас клуб более именитый, и, возможно, поэтому нас считают фаворитами. Но не стоит думать, что только громкое имя принесет нам победу. Уже не раз в финалах так называемые фавориты терпели неудачу. Финал ведь нельзя сравнить с обычным матчем. Ты не знаешь, что это такое, до тех пор, пока не испытаешь на своей шкуре", - заявил футболист.

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Видаль признался, что любой футболист мечтает сыграть в престижнейшем еврокубке, поэтому он высоко ценит эту возможность.

"Думаю, у нас есть все необходимое для достижения этой цели. Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы должны делать все, как всегда. Финал выиграет та команда, которая этого заслужит. Будем надеяться, это будем мы", - добавил он.