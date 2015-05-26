Форвард Калинич: "Днепр" объединил людей, вся страна поддерживает команду после выхода в полуфинал

Форвард ФК "Днепр" Никола Калинич поведал иностранным журналистам о нынешнем уровне "Днепра" перед финалом Лиги Европы, сообщает Football.ua со ссылкой на интервью футболиста на портале Goal.com.

"Много говорят, что нам просто повезло в Лиге Европы. О да, нам повезло в квалификации с Хайдуком, повезло в группе с Интером, повезло в плей-офф с Аяксом, Брюгге, Наполи...В общем, надеюсь, таким же образом нам повезет в финале", - делится эмоциями Калинич.

Он утверждает, что люди просто не знают о силе "Днепра", так как следят в основном за 4-5 топ-чемпионатами и не знают, что происходит в других лигах.

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"Президента Днепра не волнуют деньги, он заработал достаточно, поэтому его волнуют трофеи. Он инвестирует в клуб и желает иметь в составе топ-футболистов. Если бы это было не так, то клуб не отказался бы от предложений в 20 миллионов за Коноплянку от Ромы и Ливерпуля", - говорит нападающий.

Футболист подчеркнул, что "Днепр" — большой клуб, и здесь платят хорошую зарплату. Команда строилась четыре года, и состав в последнее время не очень изменился.

"Днепру удалось объединить людей. Вся страна поддерживает нас после выхода в полуфинал" — поведал Калинич перед финалом с "Севильей".