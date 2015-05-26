"Днепр" прибыл в Варшаву и вечером проведет тренировку

Днепропетровский ФК «Днепр» прибыл в Варшаву. Перелет из Украины в польскую столицу занял более чем, полтора часа. Правда, в этот раз прохождение паспортных формальностей немного затянулось, пишет Sport.ua.

Организационные моменты УЕФА и некая несобранность делегации «Днепра» заставили футболистов просидеть полчаса в автобусе после выхода из самолета. Кстати, официальный автобус финала Лиги Европы встречал команду прямо у трапа и повез делегацию в вип-зал.

В этот раз игрокам разрешили взять с собой группу поддержки – дети, жены и друзья – все они составили большую делегацию «Днепра».

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Прибыл поболеть за свою команду и Роман Зозуля, который появился на публике в специальной повязке.

Как известно, все билеты проданы, а это значит, что «Днепр» не останется без поддержки. Ожидается от семи до десяти тысяч болельщиков украинского клуба. Основная часть приедет в день матча, так как найти себе жилье на два дня практически невозможно.

Сегодня в 17:30 по киевскому времени ожидается предматчевая пресс-конференция Мирона Маркевича, а через два часа – Унаи Эмери.