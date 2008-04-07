Матч на стадионе «Динамо» закончился грандиозной дракой (фоторепортаж)
Потасовку остановил Русол
Дракой закончился матч между харьковским «Металлистом» и днепропетровским «Днепром», сообщает Медиапорт. Болельщики гостей после проигрыша команды со счетом 1:0 начали срывать доски сидений на стадионе «Динамо» и сначала бросать их в болельщиков «Металлиста», а когда правоохранители попытались остановить фанатов, доски и камни полетели в милицию.
Несколько правоохранителей пострадали.
На трибуну болельщиков Днепра пустили спецподраздение «Беркут», но «беркутовцы» в конфликт не вмешивались.
Остановил потасовку капитан команды Днепропетровска Андрей Русол. Он выбежал к трибуне болельщиков своей команды и жестами призвал их к порядку.
Позже футболист подходил к милиционерам и просил отпустить некоторых задержанных фанатов. Правоохранители послушались капитана, сняли с нарушителей порядка наручники и отпустили их.
После того, как толпа успокоилась, милиция вывела болельщиков Днепропетровска через отдельный выход к автобусу.
Фото Мстислава Чернова/УНИАН