Матч на стадионе «Динамо» закончился грандиозной дракой (фоторепортаж)

Дракой закончился матч между харьковским «Металлистом» и днепропетровским «Днепром», сообщает Медиапорт. Болельщики гостей после проигрыша команды со счетом 1:0 начали срывать доски сидений на стадионе «Динамо» и сначала бросать их в болельщиков «Металлиста», а когда правоохранители попытались остановить фанатов, доски и камни полетели в милицию.

Несколько правоохранителей пострадали.

На трибуну болельщиков Днепра пустили спецподраздение «Беркут», но «беркутовцы» в конфликт не вмешивались.

Остановил потасовку капитан команды Днепропетровска Андрей Русол. Он выбежал к трибуне болельщиков своей команды и жестами призвал их к порядку.

Позже футболист подходил к милиционерам и просил отпустить некоторых задержанных фанатов. Правоохранители послушались капитана, сняли с нарушителей порядка наручники и отпустили их.

После того, как толпа успокоилась, милиция вывела болельщиков Днепропетровска через отдельный выход к автобусу.

Фото Мстислава Чернова/УНИАН