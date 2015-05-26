На чемпионате Европы по академической гребле выступят 42 спортсмена Украины

На самом престижном турнире Старого Света заявка украинской сборной насчитывает 42 спортсмена, сообщает пресс-служба ФАВУ.

В Познани (Польша) наша страна будет представлена сильнейшим составом.

Среди заявленных украинцев, в частности, Олимпийские чемпионки Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько, действующие чемпионы мира и Европы - Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока.

Полный состав украинской сборной выглядит следующим образом:

Мужчины - Довгодько Иван, Михай Дмитрий, Морозов Артем, Надтока Александр, Белоущенко Сергей, Холязников Антон, Иванов Юрий, Верестюк Артем, Клецкой Валентин, Мороз Артем, Чиканов Сергей, Лыков Олег, Лукьяненко Александр, Приходько Павел, Гринь Сергей, Футрик Иван, Гуменный Сергей, Туча Игорь, Сябро Сергей, Федоренко Роман, Джигирей Ростислав, Черкашин Андрей.

Женщины - Буряк Елена, Коженкова Анастасия, Мартынова Светлана, Собко Алиса, Концева Анна, Новиченко Светлана, Кравченко Анна, Колтунова Виктория, Гринь Юлия, Губа Наталья, Вдовкина Татьяна, Рыжкова Наталья, Сташко Любовь, Козырь Екатерина, Яшна Елена, Голуб Оксана, Верхогляд Дарья, Довгодько Наталья, Нимченко Евгения, Ковалева Наталья.

Чемпионат Европы по академической гребле состоится в Познани (Польша) с 29 по 31 мая.