Маркевич перед финалом ЛЕ: «Скрывать не буду: фаворит — «Севилья»

Перед отлетом в Варшаву (Польша) главный тренер днепропетровского ФК "Днепр" Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

На вопрос, что выйдет на первый план в финале: психология, тактика или физические кондиции игроков, Маркевич заметил: "Все в комплексе, но психологию я бы поставил на первое место. Не буду скрывать: фаворитом является «Cевилья», а нам необходимо выжать максимум из ситуации, сыграть тактически грамотно".

Говоря про состояние здоровья игроков, тренер отметил: К игре готовятся все. Травмированный Селезнев в том числе. После окончания сезона ему будет небходима операция. Но думаю, что второй сбор он уже с командой проведет".

Отвечая на вопрос о том, отошли ли подопечные от эйфории, связанной с выходом в финал, Маркевич заявил: "Я надеюсь, что отошли. Предыдущие успехи надо забыть, предстоит финал".

А комментируя слова Евгения Селезнева о том, что команда уже на пути к восьмому небу, с улыбкой заметил: "Если он так говорит, значит, да".

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.