Вратарь "Днепра" Бойко о финале ЛЕ: "Мы должны выходить и показывать свой лучший футбол"

В двух встречах с итальянцами вратарь творил чудеса и внес существенный вклад в выход команды в финал Лиги Европы УЕФА. Более того, вратарь в каждом раунде плей-офф, как минимум, в одном матче оставлял свои ворота в неприкосновенности, напоминает УЕФА.

"Для меня это безумно важно. Очень приятно, что на всех стадиях плей-офф мы не пропустили ни одного мяча в домашних встречах. Однако это не только моя заслуга. Это заслуга всех моих партнеров, находившихся на поле, которые и помогли сохранить ворота "Днепра" в неприкосновенности", - отметил голкипер.

Отвечая на вопрос о том, является ли крепкая оборона важнейшей составляющей успеха "Днепра", Бойко ответил: "Безусловно. И опять же - обороняется вся команда, а не только защитники и вратарь.Крепкая оборона начинается с нападающего и заканчивается голкипером. Все 11 человек, находящиеся на поле, участвуют как в атакующих, так и в оборонительных действиях".

Рассуждая о том, может ли сыграть на руку команде отсутствие богатого международного опыта, вратарь заметил: "Хотя мы впервые пробились в финал, я бы не сказал, что "Днепр" ощущает недостаток международного опыта. Последние несколько лет команда регулярно играет в групповых стадиях Лиги Европы, регулярно выходит в плей-офф. Мы подходим к решающей встрече в абсолютно спокойном состоянии".

А на вопрос, чего вы прежде всего ждете от финала, Бойко ответил: По-прежнему до конца сложно осознать, что мы дошли до решающего поединка. Мы почти осуществили свою мечту, осталось сделать последний шаг. Ну а финал - есть финал. Ожидания, догадки... Мы должны выходить и играть, показывать свой лучший футбол, а там уже - как судьба распорядится".

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.