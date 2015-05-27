Финал Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" - 2:3: видеотрансляция

Сегодня в Варшаве (Польша) состоится решающий матч Лиги Европы УЕФА, в котором сойдутся днепропетровский "Днепр" и испанская "Севилья". В своем дебютном еврокубковом финале украинский клуб будет соперничать с испанским, который трижды в истории становился обладателем этого трофея.

Ранее команды в еврокубковых турнирах не встречались. А "Днепр" играл с представителем Испании всего однажды. На групповом этапе Кубка УЕФА-2004/05 украинцы под руководством Евгения Кучеревского уступили в гостях "Сарагосе" - 1:2.

В свою очередь, "Севилья" провела с украинскими командами четыре встречи и ни разу не уступила - одна ничья и три победы. В частности, андалузцы одолели донецкий "Шахтер" (общий счет - 5:4) в 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07. В том сезоне они выиграли турнир во второй раз.

Команды двух стран встречались в еврокубках 46 раз. Украинцы выиграли девять встреч, испанцы - 24, а еще 13 поединков завершились вничью. При этом в четырех последних матчах украинцам победить не удалось - у представителей Испании две победы при двух ничьих.

Любопытно, что представители Испании и Украины ранее уже встречались в еврофинале. Решающий матча Кубка кубков-1986 завершился убедительной победой киевского "Динамо" над "Атлетико" во французском Лионе - 3:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Севилья", коэффициент на победу которой в основное время составляет 1,59 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,86 к 1, а на победу "Днепра" - 5,88 к 1. В то же время, на победу "Севильи" в дополнительное время или серии пенальти ставки принимаются с коэффициентом 1,25 к 1, а на "Днепр" - 3,70 к 1.

Финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка. ТВ-трансляцию проведет телеканал 2+2.