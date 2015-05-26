Более 9 тысяч болельщиков ФК "Днепр" посетят финал Лиги Европы

Свыше 9 тысяч болельщиков украинского "Днепра" посетят финальный матч Лиги Европы по футболу с испанской "Севильей", сообщает ТАСС.

По информации организаторов, билеты на матч приобрели представители 91 страны. Большинство на трибунах составят болельщики с Украины. Они выкупили весь предоставленный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для страны пакет - 9,2 тысячи билетов. Испанцев будет чуть меньше - 7,6 тыс.

"В нейтральных секторах будет около 8 тысяч поляков. Более 6 тысяч билетов приобрели немцы, менее - итальянцы и англичане", - сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский. Как ожидается, в общей сложности матч на стадионе посмотрят около 58 тысяч зрителей.

Для болельщиков в польской столице будут перекрыты сразу две улицы, где они смогут встретиться перед матчем. Для испанцев выделена Французская улица, а для украинцев - Краковское предместье в исторической части города. Ради удобства любителей футбола почти на сутки изменится движение общественного транспорта, будут введены новые временные маршруты, в том числе и ночные.

Польский футбольный союз заверяет, что со всей ответственностью подошел к подготовке поля. "Это лучший газон на Национальном стадионе со времен чемпионата Европы-2012. Очень хорошее качество. Доставлен из Германии", - указал Квятковский.

В день матча ожидается пасмурная, но не дождливая погода. На случай обильных осадков на Национальном стадионе можно привести в действие раздвижную крышу, которая в течение нескольких минут может превратить открытый стадион в закрытый. Решение об использовании крыши принимает УЕФА после консультаций с командами. Однако, как показывает практика, спортсмены предпочитают обходиться без крыши.

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.