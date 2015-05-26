"Днепр" улетел в Варшаву на финал Лиги Европы

Утром во вторник, 26 мая, «Днепр» отправился на решающий матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретится с «Севильей».

В составе делегации вошли практически все футболисты первой команды, которые решили в этот важнейший день быть вместе. В Варшаву отправились в том числе и травмированные Роман Зозуля, Сергей Кравченко, Ондржей Мазух, Виталий Мандзюк, и не заявленные на Лигу Европы Павел Ксенз и Дмитрий Чигринский. Шанс же выйти на поле имеют следующие игроки:

вратари Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов;

защитники Александру Влад, Евгений Чеберячко, Дуглас, Валерий Лучкевич, Александр Сваток, Артем Федецкий, Александр Мигунов;

полузащитники Джаба Канкава, Евгений Коноплянка, Лео Матос, Роман Безус, Бруно Гама, Валерий Федорчук, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Андрей Близниченко;

нападающие Никола Калинич, Евгений Селезнев, Матеус.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" состоится в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный» 27 мая в 21:45 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.