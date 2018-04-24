Финал Лиги Европы: последний шаг «Днепра» в историю

Это будет второй финал Еврокубка с участием отечественного клуба за годы независимости Украины. Хотя ранее украинские клубы трижды играли в финалах, но два выступления киевского «Динамо» относятся к временам СССР. Что немаловажно – все три предыдущих решающих матча еврокубка завершались победами нашей команды.

В Кубке обладателей кубков европейских стран «Динамо» становилось победителем в 1975-м и 1986-м годах, а донецкий «Шахтер» стал победителем последнего розыгрыша Кубка УЕФА в 2009-м. Со следующего сезона это соревнование было переименовано в Лигу Европы. И вот, новый финал с участием украинской команды – в Лиге Европы.

За «Днепр»

«Днепру» невероятно фартит в этом евросезоне. Если и в Варшаве удача будет такой же благосклонной к нашей команде, мы можем стать свидетелями исторического успеха для украинского футбола.

Без удачи выход в финал такого большого турнира невозможен в принципе. Достаточно вспомнить, как та же «Севилья» выиграла ЛЕ в прошлом сезоне. По большому счету, она должна была вылететь еще в полуфинале, когда встречалась с «Валенсией». Тогда подопечные Унаи Эмери уверенно победили дома (2-0), но на выезде у них ничего не получалось. «Валенсия» вела 3-0, могла вести еще больше, а «Севилье» даже к чужой штрафной площадке подобраться не удавалось. Решающий гол команда умудрилась выжать из единственной более-менее организованной атаки на 4-й добавленной арбитром минуте. И команда прошла в финал благодаря голу, забитому на чужом поле. Потом, в решающем матче, была победа над «Порту» в серии пенальти, а это уже – удача в чистом виде.

Параллели с «Днепром» очевидны. В нынешнем сезоне днепропетровская команда лишь каким-то чудом выбралась из группового турнира в плей-офф. Да и в противостоянии с «Наполи» все могло решиться уже после первого матча в Неаполе, реализуй Гонсало Игуаин хотя бы половину своих по-настоящему «убойных» моментов. Всему этому везению должно быть логическое завершение. И свой счастливый хэппи-энд эта «сказка» должна получить именно в Варшаве.

Наконец, все разговоры о разнице в классе соперников к финалу имеют минимальное отношение. Ведь в решающих матчах подобные вещи практически никогда не работают. В нынешней ЛЕ «Днепр» не раз демонстрировал свое умение блестяще играть в обороне. «Севилья» будет идти вперед, но у чужой штрафной она встретит настоящую крепость. У «Днепра» же обязательно будут шансы в контратакующей игре. К тому же оборона «Севильи» в этом сезоне надежностью не отличается.

Против «Днепра»

Самым беспристрастным и авторитетным в спортивном мире испокон веков считается мнение букмекеров. И оно, увы, далеко не на стороне «Днепра». Испанская «Севилья» считается безоговорочным фаворитом этой пары с коэффициентом 1,59 к 1. Ставки на «Днепр» принимаются из расчета 5,88 к 1. Даже победу итальянского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов над всемогущей испанской «Барселоной» - букмекеры считают куда более вероятной.

Отбросив болельщицкие пристрастия, стоит признать – отчасти, букмекеры правы. У команды Маркевича напрочь отсутствует опыт участия в подобных поединках. «Днепру» будет значительно сложнее совладать с нервами, ведь он впервые сыграет в подобном матче. Более того, большинство футболистов «Днепра» серьезных турниров не выигрывали, а у Мирона Маркевича трофеев нет вовсе. Он не раз демонстрировал свое умение строить хорошие команды, но никогда с ними ничего не выигрывал. Способность побеждать в решающих матчах – это тоже талант тренера, но у Маркевича список таковых пока еще невелик.

А для «Севильи» это будет уже четвертый еврокубковый финал за последние 10 лет. Причем, три предыдущих были победными. Унаи Эмери привезет в Варшаву спокойную и уверенную в себе команду.

Конечно, нельзя сказать, что последние две недели футболисты «Днепра» грызли ногти и думали исключительно о «Севилье». Оба матча с донецким «Шахтером» в Кубке Украины и Премьер-лиги – тому яркое подтверждение. «Днепр» бился самозабвенно, не жалея себя. Но, выйти на матч с «Севильей» без пресловутой дрожи в коленках команде вряд ли удастся. Дебютный финал – особое состояние души для любого спортсмена, и – в любом виде спорта.

Впрочем, даже если отбросить в сторону все мысли о мандраже, стоит признать очевидное: класс «Севильи» на порядок выше (пока не доказано обратное). На скамейке запасных у Эмери сидят такие же высококвалифицированные игроки, как и те, которые выходят на поле в стартовом составе. А у «Днепра» на многих позициях альтернатива отсутствует вовсе. И это – еще один козырь в колоде Унаи Эмери.

Эмоции – через край

Скорее всего, поединок в Варшаве будет крайне эмоциональным. Букмекеры не исключают и возможные жесткие решения арбитра – пенальти или удаления. «Днепр» никогда не был сдержанной командой, да и «Севилья» может завестись так, что мало не покажется.

Безусловно то, что роль первой скрипки в этой игре достанется испанцам. «Севилья» будет атаковать, а «Днепр» всеми возможными способами попытается отстоять свои ворота. Способы – известные. «Днепр» является наиболее часто фолящей командой в текущей ЛЕ, что красноречиво говорит о стиле его игры. Артем Федецкий с партнерами попытаются навязать сопернику крайне жесткий футбол, и здесь природное актерское мастерство южных команд может вполне пригодится «Севилье». Впрочем, в этой ситуации на руку «Днепру» может сыграть англичанин Мартин Аткинсон, которого УЕФА утвердила на роль главного арбитра финала ЛЕ: он известен своим пристрастием к жесткому силовому футболу. Тому самому, который проповедуют в английской Премьер-лиге. Разбрасываться карточками направо и налево он явно не будет.

Исходя из этого, у «Днепра» будет возможность избрать наиболее удобную для себя тактику. Сыграть вторым номером, используя ошибки соперника – это то, что нужно Мирону Маркевичу в Варшаве. А там – игра покажет…

Кирилл Стадниченко