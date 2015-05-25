Боксер компании Кличко К2 Саламов встретится в титульном бою с Адамеком

Бой состоится в рамках вечера бокса 13 июня в Черкассах, сообщает пресс-служба К2.

Соперник Саламова Томас Адамек на профи-ринге одержал 23 победы в 35 поединках, 9 нокаутами. Томасу 24 года, боксирует в стойке правши. Среди соперников чеха такие сильнейшие полутяжи Европы как Мохаммед Мерах, Робин Красничи, Дастин Диркс и т.д. В свое время Адамек боксировал с известным украинским полутяжем Вячеславом Узелковым. В последний раз Томас выходил в ринг в апреле этого года против Георгия Адуашвили и одержал победу техническим нокаутом.

Для Умара Саламова это будет первая защита титула Чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе, который он завоевал в ноябре прошлого года, одолев боснийца Энеса Зечиревича единогласным решением судей. Недавно Умар вернулся из тренировочного лагеря Владимира Кличко, где помогал чемпиону готовиться к поединку с Дженнингсом.

Кроме того, в вечера бокса в Черкассах, который организовывает К2, примут участие также Исмаил Силлах, Яго Киладзе и Сергей Радченко.